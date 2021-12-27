İçişleri: 'ALKOL' kod isimli operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 14.00-19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon yapılacağını bildirdi.

Haberler - NTV Haber - DHA 27.12.2021 - 14:30

İçişleri: 'ALKOL' kod isimli operasyon başlatıldı

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Sahte içkiden can kaybı 73 oldu

Sahte içkiden can kaybı 73 oldu

Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00-19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

20.863 personelden oluşan 6.329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan işyerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23.103 adreste arama yapılacak.

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