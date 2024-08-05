İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenli göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı’nda bir sunum gerçekleştirdi.



Göçün dünya döndükçe devam edecek bir kavram olduğunu belirten Yerlikaya, göçün kaynağından göçe hedef olan ülkelere göçmenlerin yolculuğuyla ilgili Türkiye gibi ülkelerde, girişlerinden tekrar ülkelerine dönüşlerine kadar hak, hukuk, insan hakları noktasında çok büyük sınavlar verildiğini söyledi.



Yerlikaya, kıyıya bebekler vurmasın diye çalıştıklarını vurgulayarak, “Dünyada 300 milyon göçmen var, büyük bir sayı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler 123 milyon. Yine 47 milyon koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler.” bilgisini verdi.



“3 MİLYON 103 BİN SURİYELİNİN 729 BİNİNİN ADRESİNDE BULUNMADIĞINI GÖRDÜK”



Düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili rakamların her cumartesi Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret eden Yerlikaya, Türkiye’de bu rakamlardan katbekat düzenli ve düzensiz göçmen olduğunu söylemenin akıl tutulması olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Yerlikaya, yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade ederek, “3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük.” diye konuştu.



Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini anlatan Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından 2 ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını bildirdi.