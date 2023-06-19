İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

Ali Yerlikaya, sosyal medyada ve arama motorlarında birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

İçişleri Bakanı , 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği,
23 Mayıs 2010 - 09 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği,
17 Ağustos 2012 - 03 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği,
05 Mart 2015 - 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve
26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.

3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

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