İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 189 kişi tespit edildi, 6’sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’deki olaylar sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 189 kişiden 6’sının tutuklandığını söyledi. Sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşandığını ifade eden Yerlikaya, “Bot hesapların oranı yüzde 38’e çıktı.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 189 kişi tespit edildi, 6’sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ’de yaşanan cinsel taciz olayı sonrası yaşanan gerilim ve olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bot hesaplar tarafından gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını ifade etti.

"BOT HESAPLARIN ORANI YÜZDE 38'E ÇIKTI"

“Bot hesapların oranı yüzde 38’e çıktı.” diyen Bakan Yerlikaya, “Olumsuz ve negatif paylaşım oranı rekor kırdı.” dedi.

189 HESAP TESPİT EDİLDİ, 6'SI TUTUKLANDI

Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 189 hesap tespit edildiğini söyleyen Yerlikaya, bu hesaplardan 6’sının sahibinin tutuklandığını ifade etti.

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