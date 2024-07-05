İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Provokatif paylaşım yapan 189 kişi tespit edildi, 6’sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri’de yaşanan cinsel taciz olayı sonrası yaşanan gerilim ve olaylara ilişkin açıklama yaptı.



Sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşandığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bot hesaplar tarafından gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını ifade etti.

"BOT HESAPLARIN ORANI YÜZDE 38'E ÇIKTI"



“Bot hesapların oranı yüzde 38’e çıktı.” diyen Bakan Yerlikaya, “Olumsuz ve negatif paylaşım oranı rekor kırdı.” dedi.



189 HESAP TESPİT EDİLDİ, 6'SI TUTUKLANDI



Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 189 hesap tespit edildiğini söyleyen Yerlikaya, bu hesaplardan 6’sının sahibinin tutuklandığını ifade etti.