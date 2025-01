İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan kolluk güçlerine yeni yıl telsiz mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kolluk güçlerinin yeni yılını telsiz mesajı ile kutladı.

Bakan Yerlikaya emniyet ekipleri için telsiz mesajında, "Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.