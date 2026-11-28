Bakan Çiftçi, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunmasına ilişkin Çiftçi, olayı Kocaeli Valisinden akşam saatlerinde öğrendiğini, GPS cihazıyla bağlantının kesilmesi üzerine ihbarın Kocaeli 112'ye de 19.05'te geldiğini aktardı.

Çiftçi, ihbarda bulunulduğu andan itibaren tüm birimleri seferber ettiklerini belirterek, "AFAD, jandarma, arama kurtarma ekiplerimiz sahada seferber oldular. Canhıraş şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir tane İHA geldi, Akıncı Bayraktar'dan iki İHA arama çalışmalarına katıldı, 5 dron havadan taramaya devam etti." diye konuştu.

Daha kestirme olduğunu düşündüğü için şoförün orman yoluna saptığını, orada da çamurlu yola aracın saplandığını, aracı kurtarmak için de epey mücadele verdiklerini ifade eden Çiftçi, orman yolu olduğu için kendilerine telefonla ulaşılamadığını, mobil baz istasyonlarının gönderilmesiyle telefonların çektiği ve ulaşılabildiğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, şunları söyledi:

"Süreç gayet güzel bir şekilde kazasız, belasız ilerliyor. Dünyanın değişik yerlerinde benzer süreçler oldu ama buradaki fark şu. Bunu biz tamamen kendimiz yürütüyoruz. Takip, tasfiye süreci devam ediyor. Sadece Terörsüz Türkiye ile ilgili değil hem Suriye hem Irak'ta Terörsüz Bölge ile ilgili de güzel gelişmeler var. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında 50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız."

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelemiz bitmiş değil, devam ediyor. Jandarma kanalıyla sahada arama tarama faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. PKK'ya karşı da mücadelemiz devam ediyordu ama şu anda ülkemizde herhangi bir PKK mensubu yok, hepsi sınırlarımızın ötesinde. Bu sene içerisinde 214 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu. Geçen seneden beri 12 Mayıs tarihinden itibaren de 286 kişi teslim oldu."

“TERÖRLE MÜCADELEDE BİR KESİNTİ YOK”

Bu sene içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 bin 763 yol kontrol noktasını kaldırdıklarını aktaran Çiftçi, bölgelerin normalleşmesi açısından bunu da kıymetli bulduğunu söyledi.

Çiftçi, FETÖ, DHKP/C ve marjinal gruplarla da mücadelelerin devam ettiğini belirterek, "Bu sene içerisinde FETÖ'ye yönelik 2 bin 581 tane operasyon düzenlemişiz. Bunun neticesinde 1405 kişi tutuklanmış. Dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik 2 bin 123 operasyon düzenledik, diğer marjinal gruplara yönelik olarak da operasyonlarımız devam ediyor. Terörle mücadelede herhangi bir kesinti yok." dedi.

Göçle ilgili de Çiftçi, "Suriyelilerin en fazla olduğu dönem 2021 yılıydı, 3,7 milyona ulaştı. 2024 yılından bugüne kadar yaklaşık 780 bin kişi ülkelerine geri döndü. 2016 yılından itibaren bu rakam 1 milyon 521 bini buldu. Şu an da ülkemizde 2,2 milyon Suriyeli var, geri dönüşleri devam ediyor." diye konuştu.

"841 KİŞİNİN 45 ÜLKEDEN İADELERİNİ SAĞLADIK"

Yeni nesil suç örgütleri ile mücadelede yaptıkları operasyonlardan ziyade önleyici kolluk mücadelesini daha ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Çiftçi, "Bu sene içerisinde biz toplamda 841 kişinin 45 ülkeden, yurt dışından iadelerini sağladık. Kaçmışlardı, Türkiye'ye getirdik, adaletin önüne çıkardık. 2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış." şeklinde konuştu.

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen cezaların terör örgütü mensuplarına verilen cezalar gibi olması gerektiğini belirterek, bu konu hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü, bir sonraki yargı paketinde buna yönelik bazı düzenlemelerin olabileceğini ifade etti.

DOLANDIRICILARA KARŞI "DOLUNAY" PROJESİ

Çiftçi, siber suçlar ve dijital dolandırıcılık konusuna da değinerek, dolandırıcılık suçlarının arttığını, bunun sebebinin de dolandırıcıların daha çok siber alemi kullanarak insanları ağlarına düşürmesi olduğunu söyledi.

Bunun önüne geçmek için de Jandarma Genel Komutanlığının "Dolunay" isminde bir proje geliştirdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Başında savcı var. Emniyetimiz, jandarmamız, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Siber Güvenlik Başkanlığı var. Bütün ilgili birimler bir masanın etrafında olacak. Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek."

Çiftçi, projeyle ilgili Adalet Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını ve yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı kararı çıkacağını, ardından Meclis'te bir yasal düzenleme yapılarak daha etkili bir mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

DİZİLERDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNİN ÖVÜLMESİNE İNCELEME

Televizyonlarda ve dijital platformlardaki dizilerde yeni nesil suç örgütü liderlerinin elebaşlarının övülmesini ve rol model olarak gösterilmesini tasvip etmediklerini dile getiren Çiftçi, bu konuda RTÜK'e bir yazı yazdıklarını ve söz konusu yapımların takip edilmesi noktasında yardım talep ettiklerini söyledi.

Çiftçi, göreve geldiğinde polislerin çalışma saatleri ile ilgili de düzenleme yapacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, "Eylül ayı itibarıyla 12-36 çalışma düzenine geçtik 55 ilimizde. 20 ilde kısmen, 6'sında da devam ediyor çalışmalarımız. Bununla ilgili mülkiye müfettişlerimizi, polis başmüfettişlerimizi ve jandarma müfettişlerimizi görevlendirdim. Jandarma 2027'nin Ocak ayında kısmen geçecek, 2027'nin Haziran ayında da tamamen geçecek. Jandarmayı da işin içerisine katalım." dedi.

KİMLİK VE EHLİYETLER İÇİN TARİH UYARISI

Bakan Çiftçi, vatandaşların kullandığı biyometrik kimliklerin ilk olarak 2017'de verildiğini ve 10 yıllık kullanım sürelerinin de yıl sonu biteceğini belirterek, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler." diye konuştu.