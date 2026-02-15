İçişleri Bakanı Çiftçi: Anne çocuğunu sokağa gönderirken endişe ediyorsa ben de edeceğim

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteci Sinan Burhan’a yaptığı açıklamalarda güvenlik, asayiş, göç ve suç örgütleriyle mücadele başlıklarında mesajlar verdi.

Burhan’ın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Bakan Çiftçi, “Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı da uyumayacak.” dedi. Çiftçi, “Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek.” diye konuştu.

"ÇETELERİN TEPESİNE ÇÖKÜLECEK"

Yasa dışı bahis ve kumarın aile yapısını tehdit ettiğini söyleyen Bakan Çiftçi, “Aile ocaklarını söndüren çetelerin tepesine çökülecek” ifadelerini kullandı. Suç örgütleri ve organize şebekelere karşı operasyonların süreceğini belirten Çiftçi, “Bu yapılara asla nefes aldırılmayacak.” mesajını verdi.

Çifrçi, "Düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımlar atılacak. İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak." açıklamasında da bulundu.

MECLİS'TEKİ YEMİN KAVGA

Meclis'teki yemin töreninde yaşanan kavgaya da göndermede bulunan Bakan Çiftçi, "TBMM milletimizin Meclis'idir Kurtuluş Savaşı yapmış bir Meclis'tir. Demokrasinin yaşadığı Meclis'tir. Meclis'te yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış Meclis'e yakışmamaktadır." dedi.