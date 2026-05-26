İçişleri Bakanı Çiftçi: Bayramda tüm ekiplerimizle sahadayız
26.05.2026 10:09
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram trafiği önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların bayram yolculuğunda huzurlu ve güvenli olması için Bakanlık olarak tüm ekiplerle sahada olduklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram trafiği önlemlerine ilişkin video mesaj yayınladı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda. Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor.” diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız."