İçişleri Bakanı Çiftçi: Manevi tahribatın derinleştiği bir dönemden geçiyoruz

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise konuşmasında manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Bakan Çiftçi sözlerine şöyle devam etti:

“Siyer Nebi Külliyesi de medeniyet iddiamızın, Peygamber efendimize duyduğumuz bağlılığın, ilim, irfan ve hikmet yolculuğumuzun güçlü bir nişanesidir. Günümüzde Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek kadar, ahlakını, merhametini, adaletini ve insan yetiştirme anlayışını nesillerimizin gönlüne nakşetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Siyer-i sadece bir tarih anlatısı olarak görmeyin, siyerler şahsiyeti, ilimle ameli ve hikmetle hikmeti buluşturan her gayreti Anadolu'yu mayalayan medeniyet ruhunun ihyası olarak görüyoruz. Değerli Kardeşlerim, Biz Risalet'i oku emriyle başlayan bir peygamberin ümmetiyiz. Bu ilahi hitap, kâinatı hikmet nazarıyla tefekkür etmeyi, Rabbini hakkıyla tanımayı ve Peygamber efendimizi örnek almayı bizlere öğretmektedir.

Medeniyet yönümüz de ancak bu anlayışla yeniden ihya edilecek, köklerinden aldığı güçle geleceğe yükselecektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinden, İmam Maturidi'ye, İmam Buhari'den, İmam Gazali'ye kadar bütün alimlerimiz ilmi, ahlakı, edebi ve ameli besleyen mukaddes bir emanet olarak görmüşlerdir. Manevi tahribatın derinleştiği, batıl anlayışların zihinleri ve gönülleri kuşatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple insanlığı yeniden hayata kaldıracak en büyük güç, ilmin imanla, aklın vahiyle ve bilginin ahlakla buluştuğu medeniyet tasavvuru olacaktır. İnanıyorum ki Siyer Nebi Külliyesi de bu dirilişin, bu ihyanın ve bu büyük yürüyüşün önemli merkezlerinden biri olacaktır.”

Konuşmaların ardından Siyer-i Nebi Külliyesi Vakfı Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, Erdoğan ve Çiftçi'ye hat eserleri hediye etti.