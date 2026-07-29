İçişleri Bakanı Çiftçi: Yeni nesil suç örgütlerini gizli servisler kullanıyor

2026 yılında 513 suç örgütüne bin 365 operasyon düzenlendi, 6 bin 165 kişi tutuklandı.

Verileri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı. Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu örgütlerin tüm süreçleri sosyal medya üzerinden yürüttüklerine dikkat çeken Çiftçi, “Yabancı istihbarat örgütleri de işin içinde.” dedi.

"SOSYAL MEDYADAKİ ÖZENDİRİCİ FAALİYETLERİ TAKİPTEYİZ”

Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

“Genellikle sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Elemanlarını sosyal medyadan buluyor, eylem talimatlarını sanal ortamdan gerçekleştiriyorlar. Yurt dışında bulunan veya yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkeler de bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkan sağlıyor ve kendi kirli işlerini yaptırıyor. Onları maşa gibi kullanıyorlar. Bu nedenle bunlarla mücadele etmek diğer örgütlere göre daha zor.”

Suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden özendirici paylaşımlar yaptığını da söyleyen Çiftçi "Siber güvenlik birimlerimiz, attıkları 'siber devriyeler' vasıtasıyla sosyal medyadaki bu tür özendirici faaliyetleri sürekli mercek altında tutuyor.” diye konuştu.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

Bakan Çiftçi'nin gündeminde Suriyeli sığınmacılar da vardı. Çiftçi, Suriye'de yaşanan rejim değişikliği sonrası geçici koruma statüsünün yeniden değerlendirilmeli gerektiğini belirterek “Bu statü kaldırılıp vize kolaylığı sağlanırsa dönüşler hızlanır.” dedi.