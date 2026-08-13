İçişleri Bakanı Çiftçi'den Alihan Kuriş suç örgütü operasyonuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , NTV canlı yayınında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Henüz sıcak bir gelişme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi kanuna muhalefet suçlarından dolayı Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Bunların neticesinde içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı, üç şahıs yurt dışında, 10 şahısın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

“OPERASYON ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAKLARINA YÖNELİK”

- Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

- Türkiye , PKK terörüyle 50 yıldır mücadele ediyor. İşin bu aşamaya gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri oldu. 2024 yılında iç cephenin tahkiminden bahsetmişti. Ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerin sıralarına gitmesi, ellerini sıkması ve daha sonra yaptığı açıklamalar bu süreci hızlandırdı. Bugün bambaşka bir noktaya geldik. Kanun 467 gibi rekor bir oyla geçti. Bu kıymetli bir şey. Siyasi partilerin büyük bir kısmı destek verdiler.

- Türkiye çok önemli bir eşiğe girdi. İçişleri Bakanlığı olarak sürecin takipçilerinden biriyiz.