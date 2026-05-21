İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama

Çiftçi, Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya geldiği medya temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soru üzerine Çiftçi, İzmir merkezli 9 ilde bu operasyonun yapıldığını anımsatarak, "Bizim buradaki yaklaşımımız belli, net. 2023 yılından itibaren herhangi bir şekilde faili meçhul cinayet olmadığını ifade etmem gerekiyor. AK Parti iktidarları zamanında, 2002 yılından bugüne kadar faili meçhul cinayetlerin yüzde 97,2'sinin aydınlatıldığını da ben tekrar ifade etmek isterim. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması noktasında bütün imkanları seferber ediyoruz. Bu konuda jandarmamız özellikle JASAT ekipleri de son derece hassas ve uzmanlık gerektiren bir çalışma yürütüyor." dedi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Bakan Çiftçi, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Tunceli'de de Gülistan Doku cinayetiyle ilgili orada da bir faili meçhul cinayetin aydınlatılma çalışmaları devam ediyor. JASAT ekiplerimiz orada da görev yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için hem üzerimize düşen neyse onu yapmaya hem de ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı olarak da öyle, İçişleri Bakanlığı olarak da öyle bunların aydınlatılması noktasında tüm imkanlarımızı, tüm personelimizi seferber edeceğiz.

Gülistan Doku cinayetinde de biz İçişleri Bakanlığı olarak olayı iki taraflı olarak değerlendiriyoruz, araştırıyoruz daha doğrusu, soruşturuyoruz. 2020 yılından bugüne kadar bu soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı, bununla ilgili kolluğun herhangi bir ihmalinin veya kusurunun olup olmadığıyla ilgili bir bu açıdan yürütüyoruz. Bir de yine zamanın Tunceli Valisi ile ilgili ayrı soruşturmamız daha yürüyor. Soruşturmayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bizden de zaman zaman bununla ilgili talepte bulunuyorlar. Onları da karşılıyoruz."

'‘UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA HERHANGİ BİR AYRIM YAPMIYORUZ’'

Bugün ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bakan Çiftçi, bu operasyonla ilgili "İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızın bugün yapmış olduğu 19 ilde ve 25 şüpheliye yönelik olarak bir operasyon vardı. Daha çok ünlülere yönelik olarak yapılan bir operasyon gibi lanse edildi veya yansıtıldı. Bizim açımızdan uyuşturucuyla mücadele konusunda ünlü, ünsüz diye herhangi bir ayrımımız yok. Yani bunu kullanan kimse, bu suça bulaşan kimse bunları yakalayıp adalete teslim etmek bizim kolluk olarak, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu konuda mücadeleye kararlıyız. Herhangi bir ayrım da yapmıyoruz." diye konuştu.

YILBAŞINDAN BU YANA 20 BİN OPERASYON

Yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 5 aylık süre içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaklaşık 20 bin operasyon yapıldığının bilgisini veren Çiftçi, bu operasyonlar sonucunda 16 bin 986 kişinin tutuklandığını, 6 bin 604 kişiye de adli kontrol hükmünün uygulandığını bildirdi.

Çiftçi, bu operasyonlarda 20 tona yakın uyuşturucu madde ile 546 milyon sentetik ecza ve 167 bin kök uyuşturucunun ele geçirildiğinin bilgisini vererek, "İçişleri Bakanlığı olarak kırmızı çizgimiz, uyuşturucuyla mücadeleye bütün birimlerimizle kararlılıkla devam edeceğiz. Herhangi bir ayrım da gütmeyeceğiz bu konuda." vurgusunu yaptı.

‘’KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISI SORUŞTURULUYOR''

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "Şu anda bizim orada 20'ye yakın bir ekip çalışmaya devam ediyor. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar, daha sonuca ulaşmadı. Geçenlerde başkanımızdan aldığım bilgi, burada ihmali olan kişilerle ilgili ek soruşturma onayları da alıyorlar tespit ettikleri hususlarla ilgili. Yani olay çok yönlü ve çok boyutlu olarak soruşturulmaya devam ediyor."

15 Nisan'da Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda bir öğretmen, sekiz öğrenci, dokuz kişi yaşamını yitirmişti.