İçişleri Bakanı Çiftçi'den Meclis'teki yemin kavgasına tepki

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni görevindeki ilk resmi programını gerçekleştirdi.

Sözlerine görevi devraldığı Ali Yerlikaya teşekkür ederek başlayan Bakan Çiftçi Valiler Buluşması Programındaki açıklamalardan öne çıkanlar:

“Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Sabote edenlere izin vermeyeceğiz. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini olaydan sonra da açıklamıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz.

UYUŞTURUCU VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Uyuşturucu, organize suçlar, kumar ve bahisle ilgili mücadelemiz hız kesmeden sürecek."