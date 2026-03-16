İçişleri Bakanı Çiftçi, 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenleme sonrasında, araçlarda bulundurulması yasaklanan, multimedya sistemleri için CNNTürk'e açıklama yaparken, şöyle konuştu:

“SÜRÜCÜNÜN GÖRÜŞÜNE ENGEL OLMAMALI”

''Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir. Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır."

Bakan Çiftçi, yeni nesil otomobillerde bulunan sistemlerin sorun olmadığını ve otomobillerin buna göre tasarlandığına dikkat çekerken, şu bilgiyi verdi:

“YENİ NESİL ARAÇLARDA SORUN YOK”

"Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgilide kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Konunun taraflarının da görüşlerini de alarak trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak bir şekilde uygulanabilecek gerekli yönetmelik çıkarılıncaya kadar düzenlemenin uygulanmasını da erteledik. 27 Şubattan bu yana uygulanan cezaları da iptal ettik."

MULTİMEDYA NEDEN YASAK?

İçişleri Bakanlığı, 15 Mart 2026 tarihinde açıklama yaparak , araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik çıkana kadar durdurulduğunu bildirdi. Karar, aslında ceza affı da içeriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren multimedya cihazlar için yazılan cezalar da iptal edilecek. Burada dikkat edilmesi gereken konu, multimedya sistemlerini araçlara takmanın serbest bırakılmadığı. Sadece yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek. Sürücülerin, araçlarına yönetmelik çıkana kadar bu tür sistemleri taktırmamasında yarar var.

KARAR NEDEN ALINDI?

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kontrolsüz şekilde yaygınlaşan araç içi cihazlara yönelik yaptırımları tanımladı. Yasa değişikliği sonrasında, "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" ceza nedeni sayıldı. Düzenleme, araçlarına bu tür cihazlar takan araç sahiplerince tam anlaşılamadı.

MULTİMEDYA YASAĞI NEYİ KAPSIYOR?

Araç içlerine büyük ekran navigasyon sistemleri takmak, dev car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, büyük boy televizyon ekranları takmak, karışık renkli ışık sistemleri kullanmak yasak, Bu değişikliklerin tümü, yani aracı aslından farklı hele getiren sistemler yönetmelik hükümlerine göre izin alınarak yapılması gereken değişiklikler ve ruhsata işlenmeli.

MULTİMEDYA YASAĞI NELERİ KAPSIYOR? CAR PLAY, NAVİGASYON, ÇİFT EKRANLAR YASAK MI?

Araç içindeki sonradan eklenen multimedya sistemlerinin tümü, görüşü engellediği sürece yasak kapsamında. Bu sistemler şöyle:

Multimedya ve bilgi-eğlence sistemleri, eğlence, bilgi ve araç kontrolü imkânı sunan elektronik sistemler.

Radyo, müzik, navigasyon, telefon bağlantısı ve araç ayarlarının kontrolü gibi fonksiyonları tek bir merkezden yöneten sistemler.

Multimedya ve bilgi-eğlence sistem, araç içinde müzik, video, radyo, navigasyon, telefon ve internet bağlantısı gibi fonksiyonları entegre eden elektronik platformlar.

Dokunmatik ekran, sesli komut veya düğmeler aracılığıyla kontrol eden sistemler.

Multimedya ve bilgi-eğlence sistemi çeşitleri; temel radyo ve müzik sistemleri, dokunmatik ekranlı sistemler, entegre navigasyon sistemleri, akıllı bilgi-eğlence sistemleri.

Dokunmatik ekranlı sistemler, entegre navigasyon sistemleri, GPS tabanlı yol tarifleri sunan sistemler, akıllı bilgi-eğlence sistemleri, Apple CarPlay, Android Auto gibi platformlarla entegre çalışan ve internet, uygulama bağlantısı, sesli komut ile eller serbest kontrol imkânı sistemler.

GEÇMİŞTE DE YASAKTI, PROJE VE ONAY GEREKİYORDU

Geçmişte de yasak olan bu sistemleri araçlarda uygulama için bir dizi izin gerekiyor. İzin alarak değişiklikleri ruhsata işletmek mümkün. Trafik Kanunu'nun 32. maddesine göre araçta her türlü değişiklik için yönetmelik maddelerine göre izin almak gerekiyor.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, izin alarak araçlara şu an yasak olan bazı sistemleri takmak mümkün, araç içi kameralar, park sensörleri gibi sistemler yönetmeliğe göre araçlara takılabilir. Bunun için resmi kurumlardan izin almak gerekli. Ancak sürücüler, yasal yöntemi izlemek yerine sanayilerde araçları istedikleri gibi değiştirmeye başladı. Araçların elektrik sistemlerinde ciddi değişiklik gerektiren bu cihazlar, sanayilerde rastgele takıldı. Bu tür değişikliklerin mühendislik bilgisi gerektirdiği dikkate alınmadı. Araçların torpido bölümleri kesildi, şoför görüş sahasına dev ekranlar eklendi. Şu an araba kullanırken televizyon izleyen TIR şoförleri var ve Youtube'da video yayınlıyorlar,

MULTİMEDYA CEZASI NE KADAR?

27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

