İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Kadın, ailemizin temeli, toplumumuzun vicdanı ve yarınlarımızın en güçlü teminatıdır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kadınlar Günü için sosyal medyası üzerinden mesaj yayınladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kadın, ailemizin temeli, toplumumuzun vicdanı ve yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Hayatın her alanında emeğiyle, fedakarlığıyla ve cesaretiyle var olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere bütün kadınlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.