İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Suç örgütlerini sene sonu eylem yapamaz hale getireceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Çiftçi “Uyuşturucu çeteleri ve yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse denilsin kararlı bir şekilde inşallah büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz.” diye konuştu.

Operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu belirten Bakan Çiftçi, “Yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı, onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayıları azalıyor şimdi.” dedi.

İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.

Çiftçi şöyle konuştu:

“Nisan ayı içerisindeydi Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü yeni nesil suç örgütlerinden bunlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü tamamen tasfiye oldu eylem yapamaz hale geldi."