İçişleri Bakanı Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyona katılarak sunum yaptı.

Bakan Soylu, bir kadının polise gidip ''Ben sıkıntıdayım, yardım et'' dedikten sonra polisin ona ''Git müracaat et'' demesi halinde o polisin görevden alınmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

''TALİMATIM BUDUR''



Talimatının bu yönde olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

''Ona yardımcı olacak, aile içi şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.''