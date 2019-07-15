İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı'da Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nın programında konuştu.
''15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik'' diyen Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:
''(15 Temmuz 2016'dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz."
İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz
Anadolu AjansıTürkiye
İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı'da Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nın programında konuştu.