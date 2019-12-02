İçişleri Bakanı Soylu: 49 milyon 270 bin yeni kimlik kartı verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1+3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yani yıl bittiğinde inşallah 50 milyonu devirmiş olacağız ya da 50 milyon eşiğinde olacağız." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Halihazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı, küçümsenecek bir rakam değildir. İnşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır." diye konuştu.



Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"15 Temmuz'dan sonra kamudaki temizlenme hareketinin yanı sıra hem güvenlik alanında köklü bir strateji değişikliğine gittik hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile birlikte sivil yönetim alanlarında da bir değişim ve dönüşüm başlattık. Bu adımlar ve gelişmeler, 15 Temmuz'un bizde oluşturduğu travmanın sonucu değildir. Bilakis 15 Temmuz, 2002'de başlayan bu planlı kalkınma ve değişim dönemine vesayet yapısının verdiği son tepkidir. 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmeler, o eski ve köhne anlayışın tüm izlerinin temizlenme hareketidir."