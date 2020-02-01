İçişleri Bakanı Soylu: Afet bölgesi ilan edilsin demek siyasi bir yaklaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Maden ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine" cevap verdi.



Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Afet bölgesi ilan edilsin diye tartışma var, böyle bi kanun yok afete maruz bölge var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı yoksa, devlet burayı afete maruz bölge ilan eder. Afet bölgesi denen kavram söz konusu değil. Böyle bir talep yokken afet bölgesi ilan edilsin siyasi bir yaklaşımdır.”