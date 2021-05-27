İçişleri Bakanı Soylu: Bir savsaklama varsa hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bir kadın gidecek polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım'' dedi.

DHA 27.05.2021 - 13:40

İçişleri Bakanı Soylu: Bir savsaklama varsa hesabını sorarım

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kadının polise gidip ''Ben sıkıntıdayım, yardım et'' dedikten sonra polisin ona ''Git müracaat et'' demesi halinde görevden alınmayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Talimatının bu yönde olduğunu belirten Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

''Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.''

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