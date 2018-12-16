İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu anda Deyr el Zor'da DAEŞ'le PYD'nin ve PKK'nın petrol taşıma pazarlığının olduğunu belirterek, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kaydetti:

"Bu pazarlığı sinsi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri izliyor ve buradan kendi payına düşeni beklemeye çalışıyor; bu, çok nettir. Bu tabloyu görmeden ne Türkiye'yi tahlil edebiliriz ne de önümüzdeki meselelere bakabiliriz. Bugün Hükûmetimizin ortaya koyduğu bütün felsefe, ortaya koyduğumuz bütün politikalar, gerçekleştirdiğimiz bütün adımlar bu fotoğrafa bu güzel ülkeyi, bu memleketi. AK Partimizin, Cumhurbaşkanımızın ve arkadaşımızın can siparane bir mücadeleyi ortaya koymasının, Cumhur İttifakı'nın bu meselede canhıraş bir şekilde buna destek vermesinin temel sebebi şudur: Bu ülkeyi birileri teslim almaya çalışıyorlar, oyunu kurmaya çalıştılar ama biz bu oyuna müsaade etmedik. Bakın, Irak'ın kuzeyinde, sözde bir referandumla beraber yeni bir devlet kurmanın eşiğine gelen ve bunu bir şekilde hem tahrik eden hem de destekleyenlere karşı aslında tarihin oyununu İran'la, Irak'la hemen bir araya gelerek biz kurduk.

Şunu çok net söyleyeyim: Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister Amerika Birleşik Devletleri olsun. Bu kadar çok net ve açıktır."

Kadın cinayetlerine ilişkin olarak Soylu, Türkiye'de geçen yıl kadın cinayetlerinin 353 olduğunu belirtti. Soylu, "Bu yıl 1 Aralık itibariyle 245 olmuştur ve yüzde 22 azalmıştır. Bir milyon nüfusa düşen kadın cinayetinde Türkiye 26 ülke arasında 3.8 oranıyla 19 sıradadır. İngiltere ve Hollanda, 3.9, Fransa 4.1, Almanya 5.1" şeklinde konuştu.