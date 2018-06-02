İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı Plevne Nikah Salonu'nda yapılan sahura katıldı.



Bakan Soylu, bugün Türkiye'nin Cerablus, Azez, Marel olmak üzere 2 bin kilometrelik bir alana müdahale ettiğini anlatarak, "Orada Türkiye DAEŞ'in elinde olan, DAEŞ'in denetiminde olan alanı temizledi ve 2 bin kilometrekare güvenlik hattı, güvenli bir hat oluşturdu. Yetmedi bir de PYD'nin üzerine koymuş olduğu birtakım hevesleri ve idealleriyle beraber sınırlarımızda ve sınırlarımız etrafında oluşturabileceği bir koridora izin vermedi. Başka ülkeler istemesine rağmen buna izin vermedi. Şunu çok net söyleyeyim bundan 15 yıl önce, bundan 20 yıl önce, bundan 30 yıl önce hayaldi. Bunları kimse ama kimse böyle bir şekilde düşünemezdi. Bizim bir taraftan Afrin'e gireceğimizi, orada PYD ve PKK'ya önemli bir operasyon gerçekleştireceğimizi kimse düşünemezdi" ifadelerini kullandı.



AK Parti iktidarı ile Türkiye'de önemli değişimler yaşandığını dile getiren Soylu, şunları söyledi:



"Özellikle PKK terörünün 1990'lı yıllarda aldığı hal, ardından bir de 28 Şubatla beraber Türkiye'de özellikle dindar kesim üzerine temel hak ve hürriyetler konusunda yüklenme Türkiye'de bambaşka bir tabloyu oluşturuyordu. Bunların şu anda hiçbiri yok. Türkiye ayaklarının üzerinde duruyor. Bir taraftan şehir hastaneleri yapıyor. Bir taraftan 20 bin kilometrenin üzerinden bölünmüş yol yapıyor. Bir taraftan Türkiye'nin her tarafında suyu sağlayabilecek barajlarını gerçekleştiriyor. Diğer taraftan benim güzel ülkem 81 vilayette altını çizerek söylüyorum çocuklarını, gençlerini ilimle ve bilimle buluşturuyor.



Bilesiniz ki ne Avrupa, ne Amerika bizim güçlü olmamızı istemez. Bilesiniz ki birçok ülke Türkiye'nin ayakları üzerinde durmasını istemez. Bilesiniz ki bugüne kadar Türkiye'nin geldiği tabloyu içine sindiremeyenler Türkiye'nin ayağının tökezlemesini, Türkiye'nin ekonomisinin bozulmasını, Türkiye'nin siyasal istikrarının ortadan kalkmasını sağlamak için ellerinden geleni ardlarına koymazlar."



Türkiye'de 3, 5 milyon Suriyeli'nin bulunduğunu vurgulayan Soylu, "Biz başka bir ülkeyiz. Bugün 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de. Gık demeden onlara sahip çıkıyoruz. Batı, Avrupa, dünya verdiği hiçbir sözü tam manasıyla yerine getirmedi. Onlar göçü önlemeye çalıştı. Biz göçü yönetmeye çalıştık. Ama size şunu ifade etmek isterim. Biz bunu ilk kez yapıyor değiliz. Belki bizim medeniyetimiz, belki bizim geleneklerimiz ve göreneklerimizin, belki bizim anlayışımızın bize sunduğu en önemli zenginliklerden birisi budur. Biz kimseye sırtımızı dönmedik. Kim farklı bir muameleye uğruyorsa ve benim ülkeme gelmek istiyorsa biz kimseye arkamızı dönmedik. Burası emin insanların ülkesidir. Burası emin bir vatandır ve burası emin insanların yönettiği bir ülkedir" değerlendirmesinde bulundu.