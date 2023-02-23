İçişleri Bakanı Soylu: Depremlerde vefat sayımız 43 bin 556

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan TRT Haber canlı yayınında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Yardımlar gönderilirken deprem bölgeleri arasında "ayrımcılık yapıldığı" iddialarına tepki gösteren Soylu, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yaklaşık 313 bin bölgede çadır dağıtılmış. En çok çadırın geldiği yer Hatay." dedi.
"KİRA YARDIMI 3 BİN TL'YE ÇIKARILDI"
Soylu, depremzedeler için konteyner kentlerin kurulduğunu, buraların dışında barınacaklara da kira yardımı gibi desteklerin verildiğini belirterek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar bir talimatını aldık bu konuda. Kiracılar için 2 bin liraydı, onun 3 bin liraya çıkarılması konusunda..." ifadesini kullandı.
CAN KAYBI 43 BİNİ AŞTI
Bakan Soylu, "Bu depremde son rakamlara göre vefat sayımız 43 bin 556." bilgisini verdi.
Depremlerin ardından Hatay'ın demografik yapısının değişeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguladı.
Bakan Soylu, hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.
"İKİ BİNA HARİÇ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"
Depremlerin ardından bütün illerdeki arama-kurtarma ekiplerinin bölgelere sevk edildiğini bildiren Soylu, şöyle devam etti:
"26 bin enkazla karşıya kaldığınız andan itibaren buna yayılmak ve ulaşmak da belli bir zaman dilimi istiyor. Burada devlet bütün gücüyle sahanın her tarafına, noktasına bir şekilde ulaştı. Bu deprem, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun hiçbirinin bu depremin altından kalkabileceğini düşünüyor değiliz. Üç Hollanda büyüklüğü burası, yani 110 bin kilometrekare. Fay, Hatay'dan başlıyor, Van'ın ucuna kadar gelebilen ve etkileyen bir faydan bahsediyoruz, hepsini tetikledi. Herkes, her bölge, her alan, Kayseri'den Niğde'ye, Sivas'a kadar, Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar etkilemediği, ulaşmadığı, tedirgin etmediği, sallamadığı ülkede neredeyse insan kalmadı diyebiliriz."
"Eğer Türkiye, çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış, gerçekleştirmemiş olsaydı, büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdı." diyen Soylu, Hatay'da iki binada cenazenin bulunduğuna yönelik ihbar sonucu çalışmanın tekrar başladığını, diğer yerlerde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
"ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"
Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir. Bunun bedeli, her ne ise haksızsa haksız, suçluysa suçlu bir vesileyle ödettirilecektir. Şu ana kadar 564 şüpheli tespit edildi ve 160'ı tutuklandı, 175'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hala 18 kişi gözaltında. Diğerlerini ise arama çalışmaları devam ediyor."
Depremzedelere 3 binden fazla derneğin yardımda bulunduğuna işaret eden Soylu, toplanan yardımların yerine ulaşması ve istismar yaşanmaması için inceleme yapacaklarının altını çizdi.
Soylu, depremin ardından kira ve nakliyedeki fahiş fiyatlara yönelik sıkı denetimler olacağının altını çizerek, bu tip durumlarla karşılaşanların valilik, kaymakamlık ve afet koordinasyon birimleri aracılığıyla da şikayette bulunabileceklerini söyledi.