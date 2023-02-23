İçişleri Bakanı Soylu: Depremlerde vefat sayımız 43 bin 556

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan TRT Haber canlı yayınında Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Yardımlar gönderilirken deprem bölgeleri arasında "ayrımcılık yapıldığı" iddialarına tepki gösteren Soylu, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yaklaşık 313 bin bölgede çadır dağıtılmış. En çok çadırın geldiği yer Hatay." dedi.

"KİRA YARDIMI 3 BİN TL'YE ÇIKARILDI"



Soylu, depremzedeler için konteyner kentlerin kurulduğunu, buraların dışında barınacaklara da kira yardımı gibi desteklerin verildiğini belirterek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar bir talimatını aldık bu konuda. Kiracılar için 2 bin liraydı, onun 3 bin liraya çıkarılması konusunda..." ifadesini kullandı.



CAN KAYBI 43 BİNİ AŞTI



Bakan Soylu, "Bu depremde son rakamlara göre vefat sayımız 43 bin 556." bilgisini verdi.



Depremlerin ardından Hatay'ın demografik yapısının değişeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan Soylu, hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu, ticaret alanlarıyla 750 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.