İçişleri Bakanı Soylu: Depremlerde vefat sayımız 43 bin 556

"İKİ BİNA HARİÇ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Depremlerin ardından bütün illerdeki arama-kurtarma ekiplerinin bölgelere sevk edildiğini bildiren Soylu, şöyle devam etti:



"26 bin enkazla karşıya kaldığınız andan itibaren buna yayılmak ve ulaşmak da belli bir zaman dilimi istiyor. Burada devlet bütün gücüyle sahanın her tarafına, noktasına bir şekilde ulaştı. Bu deprem, dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun hiçbirinin bu depremin altından kalkabileceğini düşünüyor değiliz. Üç Hollanda büyüklüğü burası, yani 110 bin kilometrekare. Fay, Hatay'dan başlıyor, Van'ın ucuna kadar gelebilen ve etkileyen bir faydan bahsediyoruz, hepsini tetikledi. Herkes, her bölge, her alan, Kayseri'den Niğde'ye, Sivas'a kadar, Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar etkilemediği, ulaşmadığı, tedirgin etmediği, sallamadığı ülkede neredeyse insan kalmadı diyebiliriz."



"Eğer Türkiye, çok uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış, gerçekleştirmemiş olsaydı, büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdı." diyen Soylu, Hatay'da iki binada cenazenin bulunduğuna yönelik ihbar sonucu çalışmanın tekrar başladığını, diğer yerlerde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.