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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Gündeminde Barış Pınarı Harekatı olan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dünyaya, bize laf söyleyenlere sesleniyorum. Dün Akçakale'de sivilleri kimin vurduğunu hep beraber gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bir bebeğimiz Muhammed oldu. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Dün Türkiye'ye atılan havan mermileri bir egemen devletin ordusundan mı atıldı? Bir resmi ordunun havan mermisi mi düştü Akçakale'ye Ceylanpınar'a Nusaybin'e? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Onlar 'hayır' diyorlar. Peki o zaman kim bunlar? O havanın başında kim vardı? Bu havan mermisini bize hangi devletin resmi ordusu attı? Bize onu söylesinler. Bunlar asker değilse terörist olduğunu kabul etmiyorsanız o havan mermisini normal sivil insanlar mı attı? Sivil vatandaş dediğin en fazla üzerinde belki de ruhsatı varsa tabanca taşır. Onu da devleti verdiği ruhsatla taşır. Roketatar taşıyan bir devletin üniformalı resmi askeri de olmayan bir insana biz terörist demeyelim de ne diyelim? Zor bir soru sormuyorum bana bir isim söylesinler. Söyleyemezler. Her zaman yaptıkları gibi yine susarlar. Belediye meclis üyesinin evinin bahçesinde bomba malzemesi bulduk yine sustular.

Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kesmeye de devam ederiz. Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz. PKK PYD ile mücadele edersek bizi DEAŞ'tan kim koruyacakmış. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele edip kendi evlatlarıyla bunu sağlayan bizim kahraman ordumuzdan başka birisi değildir. Biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu savaş olarak nitelendirenler ihanet içerisindedirler. Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık. PKK/YPG şu anda kendini korumaktan acizdir. YPG-DEAŞ ortaktır. Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz.''



YPG HAVANLA ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ

