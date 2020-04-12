İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri aldım, kabul ettim

Sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bazı kısıtlı bölgelerde sınırlı sayıda yığılma oldu doğrudur, ben bunu öngöremedim, eleştirileri aldım kabul ettim" dedi.

NTV Haber 12.04.2020 - 09:26 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 09:28

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketlerdeki yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Soylu, ''Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı, sokağa çıkanların sayısı 250-300 bin civarında" dedi.

Kararın zamanlamasının bakanlığına ait olduğunu söyleyen Soylu ''Açıklama neden yasağa 2 saat kala geldi?'' sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:

''Bazıları 23.59'da ilan etseydiniz diyor, o zaman insani açıdan daha büyük sorunlarla karşılayabilirdik, ziyarete bir yere gitmiş insanlarımız açısından sorun olacaktı.''

Bakan Soylu, yasağın hafta içine sarkmayacağını, saat 24.00'te biteceğini de vurguladı.

VİDEO: 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

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