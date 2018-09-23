İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hep başka ülkeler, gelecekle, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." dedi.



Soylu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi.



Sergilenen araçlar hakkında bilgi alan Soylu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları da ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Soylu, Bayraktar İHA'nın yaptığı gösteri uçuşunda komuta merkezinde pilotlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra "İnsansız Sualtı Sistemleri"nde başarılı öğrencilere ödüllerini verdi.



Festival alanına gelen binlerce insanın yüzünde "umut", gözünde "aydınlık" olduğunu ifade eden Soylu, "Allah'a şükürler olsun, bir büyük milletin evlatlarıyız. Hep başka ülkeler, gelecekle ilgili, ilimle, bilimle uğraşırken, bize okullarda, ilkokulda, orta okulda 'bizden adam olmaz' derlerdi. Allah'a şükürler olsun, bizden öyle bir adam oldu ki öyle güçlü, büyük bir adam oldu, hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız." diye konuştu..