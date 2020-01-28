İçişleri Bakanı Soylu: İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün kişilerin hesaplarına gönderilecek

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41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik Elazığ depreminin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ekiplerin çalışmaları ise ağır hasar gören binalarda devam ediyor.



Deprem bölgesinde bulunan İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile Gençlik ve Spor bakanları ortak açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Köyler dahil her yere ulaşıldı tüm çadır ihtiyaçları karşılandı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşiflerine devam etmektedir. Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek. Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek. Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı. Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu. Arama kurtarma timlerine çok teşekkür ediyoruz. Riskli bir mesele gerçekleştirdiler. Umut oldular. Depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına jandarma tarafından bugün başlanacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün depremin 4. günündeyiz. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Durumu kritik olan yok. Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum. Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var. Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. İki enkazımızın olduğu birincisi Sürsürü Mahallesi. Burada 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi. Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz. Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Yapılacak konutlar yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu tür zor durumlarda milletimizin devletimizin ne kadar güçlü olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bundan sonra bizlere böyle acılar yaşatmasın. Ortaya konulan kardeşlik tablosu pek çok millet için örnek teşkil edecek bir tablodur. Spor camiamızın selamlarını getirdik.

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