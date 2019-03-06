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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayıp, değerlendirmelerde bulundu.



İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir" dedi.



"TÜRKİYE'YE 4,5 YILI ZEHİR ZİNDAN EDERLER"



Bakan Soylu, "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder. 24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır" ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu, ''Bizim yaptığımız tespitlerde, Millet İttifakı'na HDP her yönüyle destek veriyor" diye konuştu.



Bakan Soylu, "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş" ifadelerini kullandı.



"BİRİLERİ 'TÜRKİYE'DE BEKA PROBLEMİ YOK' DİYOR"



İçişleri Bakanı Soylu, "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?" dedi.



"KAYYUM MEMNUNİYETİ 94 YERDE YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE"



Kayyum memnuniyetinin 94 yerde yüzde 65'in üzerinde olduğunu belirten Soylu, "Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur" şeklide konuştu.



"GÖREVDEN ALMA BİR TEDBİRDİR"



İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığı'nın hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığı'na böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir" diye konuştu.



"İÇERİ ATILAN ADAMIN HERHALDE BELEDİYEYİ YÖNETECEK HALİ YOK"



Terörle iltisaklı belediye başkanlarına değinen Soylu, şunları kaydetti:



"Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."



Soylu, "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor" ifadesini kullandı.



"BU, PKK'YA BİR TÜNEL AÇMAK DEMEK"



İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:



"(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesi'nde, Sur Belediyesi'nde, bugün Erciş Belediyesi'nde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız."



"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ ASAYİŞ OLAYLARIMIZ ÖNEMLİ ORANDA AZALDI"



Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı" dedi.



2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalmanın yüzde 88,1 olduğunu söyleyen Soylu, "Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin. Yani çok daha fazla insan siyasal etkinliklere katılıyor ve müdahale oranımız da yüzde 2,6'dan yüzde 0,5'e düşmüş. Seçim olayı 2014'te 581 tane olmuş, bu dönem 237'ye düşmüş" ifadesini kullandı.



PKK'YA KARŞI İRAN'LA ORTAK OPERASYON MESAJI



Soylu, İran'la PKK'ya yönelik birlikte operasyon yapacaklarını da bildirdi.



"GELECEKTE CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDEN BAHSETMEYECEK"



İçişleri Bakanı Soylu, "CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu bizim için ayıplı bir dönem' diyecekler" diye konuştu.



"ŞU ANDA 700'ÜN ALTINDA TERÖRİST VAR"



Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist olduğunu ifade eden Soylu, "İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?" ifadesini kullandı.



"TERÖR ÖRGÜTÜ TARİHİNİN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞIYOR"



"Murat Karayılan'a bir çağrıda bulunuyorum" diyen Soylu, "Her yıl sözde şehitler kataloğu çıkarıyorlar. 2018 için de çıkarsın. Niye çıkarmadın diye bir sormak lazım. Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor" diye konuştu.



"63 BİN 611 METRUK BİNA TESPİT ETTİK"



Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, "63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık" dedi.

