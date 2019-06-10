Yeşilköy Sahil'de vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki kaçak göçmenlerle ilgili konuştu.

Suriyelilere maaş verildiği iddialarına, "Bir tek kör kuruş, maaş falan vermiyoruz. Bunların hepsi dedikodu. Hep aynı zihniyetin ürünleridir." yanıtını veren Soylu, Suriyelilerin kamu düzenini altüst etmelerine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Geçen yıl İstanbul'dan 4 bin 500 kişinin yurt dışına geri gönderildiğini açıklayan Soylu, "Şu ana kadar gönderdiğimiz kişi sayısı 13 bin, yıl sonu itibarıyla bu yıl İstanbul'dan 50 bin göndereceğiz. Yani 50 bin düzensiz kaçak göçmeni... Burayı kaçak göçmen merkezi yaptırmayız. Bu kadar basit. Bir şey daha söyleyeyim. Herkes bizim kurallarımıza uymak zorundadır. Kamu düzenimizin bozulmasına müsaade etmeyiz. Dükkanlarda kimseyi yatırmayız. Bundan sonra arkadaşlarıma talimat verdim." dedi.

6 AY SÜRE İSTEDİ

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul'a söylüyorum. Sultangazi'sinden Fatih'ine kadar, Bakırköy'ünden Bağcılar'ına, Güngören'ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100'e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum. Bize itimat edin. Sadece 6 ay biraz dişinizi sıkın, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara da çekidüzen vermeyi bir vesileyle burada düzensiz olarak bulunan göçmenleri de geri göndermeyi, çok net bir şekilde düzensiz, kaçak olarak bulunanları geri göndermeyi de biz kendi üzerimize alıyoruz ama biz bize bir sınav olarak verilen bu kardeşlerimize haksızlık yapmayalım. Onların da kamu düzenini bozmalarına bir şekilde izin vermeyelim. O da bizim işimiz, bizim görevimiz. Eksiklik varsa da bizim üzerimize yayın ama 6 ay içerisinde Allah nasip ederse bu düzeni hep beraber ortaya koyacağız."

"PKK'YI, ABD DESTEKLİYOR"

Türkiye'nin terörle etkin şekilde mücadele verdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:"PKK denilen terör örgütünü kimin desteklediğini zannediyorsunuz? Amerika, ben söylüyorum. Bu ülkenin içişleri bakanıyım, ne riskse tamamını alıyorum ve söylüyorum. Bunu da bugün burada söylüyor değilim yani. Hava akademisini kuran onlar, sağlık akademisini kuran onlar, lojistiğini sağlayan onlar, en yeni ve son teknoloji ürünleri onlara gönderenler onlar, moral veren onlar, akıl veren onlar, strateji üretenler onlar. Siz zannetmeyin zihinlerini, örümcek kafalarını bir mağaranın içerisinde kaybetmişlerle bir stratejik bir mücadele yapıyoruz, hayır. Biz okyanus ötesindeki Amerika ile bu mücadeleyi yapıyoruz, biz neyle mücadele yaptığımızı biliyoruz. Kimse kusura bakmasın."

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

- "Kilis'in bütün tabelalarını değiştirttim. Suriye yazılı tabelalar vardı, hepsini değiştirdim. Türkçe, altına da çok ufak bir bantla beraber Arapça yazabilirsiniz. Kuralı biz koyacağız. Biz birilerinin koyduğu kurala uymayız. Biz devletiz, bunu yapmak konusunda da hukukumuzu, kuralımızı, kendimizi ortaya koyarız.

- İstanbul'a PKK'nın sızmasına tahammül gösterilemeyecek ve izin verilemeyecek. Benim görevim onların İstanbul'a sızmasını engellemektir."