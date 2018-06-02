İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı" dedi.



Bakan Soylu, Ulu Cami'de kıldığı öğle namazının ardından, partisinin Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.



Burada konuşan Soylu, şunları söyledi:

"İşleri güçleri bitmiş Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için bakın. En çok içimi acıtan da rahmetli Erbakan'ın partisinin başındakiler büyük bir sorumsuzluk ortaya koyuyorlar. Kampanya başlatmışlar. Başlattıkları kampanya şu, 'Selahattin Demirtaş içeriden çıksın.' Niye çıksın arkadaş? Bu ülkede hatırlarsınız ikindi namazından sonra Güneydoğu'da sokağa çıkılmazdı. Akşener de çıkarmak istiyor, İnce de çıkarmak istiyor, CHP de çıkarmak istiyor.

6-7 Ekim olaylarında 53 insanımızı katledenleri dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz niye terörle mücadele ettik, niye evlatlarımız şehit oldu? Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız."



Konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren Soylu, vatandaşlara gül ve karanfil dağıttı. Soylu, vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak verdi.



Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda partili katıldı.

