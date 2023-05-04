İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.



Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli...



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Aynı zamanda AK Parti İstanbul 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı da olan Soylu'ya, seçim az bir süre kala sahadan yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmesi soruldu.

''VATANDAŞIMIZIN 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ' DEDİĞİ BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Bakan Soylu, ''14 Mayıs'ı AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın kendisini çok iyi anlattığı bir seçim olarak görüyorum. Bazı seçimlerde kendimizi anlatmakta zorlandık. Çok zor seçimler geçirdiğimiz de oldu ama bu seçim vatandaşımızın bizi sahiplenmek için 'Yalnız değilsiniz.' dediği bir seçimle karşı karşıyayız.'' dedi.

''KARARSIZLARIN İSTİKRARA GÖRE OY VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Soylu, ''Seçmen tercihini neye göre belirliyor?'' sorusuna ise ''Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.

DARBE BENZETMESİ TARTIŞMASI

14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladığı hatırlatılarak ''Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?'' diye sorulan Soylu, şöyle konuştu:

''Kılmaz. Bu sözü ben söylemiş değilim. (ABD Başkanı Biden'ın başkan seçilmeden önce yaptığı bir açıklamayı dinleterek) Biden 'Darbelerle olmadı şimdi seçimle bunu başarmalıyız.' diyor. Seçmene nasıl bir durumda olduğumuzu göstermeliyiz.

''SORUYORUM FETÖ'NÜN PATRONU KİM?''

Afrin ve İdlib’i temiz hale getirdiniz. Amanoslar arasına hat çektiniz. 100’ün üzerinde ülkede FETÖ konuşlanmış. Bu ABD’nin gücü ile oluyor. Soruyorum FETÖ'nün patronu kimdir? Patron Amerika, içeride FETÖ'cüleri yeniden devletin bir noktasına getireceğim diyen bir yapı. Biz anahtarı teslim etmeyelim. Manda ve himaye kabul edilemez. Menderes, Özel bu kavganın kurbanıdır. Demirel'in 6 kere gidip 7 kere gelmesi bu kavganın kurbanı olmasıdır.

''TÜRKİYE BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE GİDİYOR''

Baraj yapanı idam ettiler. Bu ülkede herkesin kardeş olduğunu Türk'ün Kürt'ün kardeş olduğunu ifade edenlere bedel ödettiler. Şimdi Türkiye bir bağımsızlık mücadelesine gidiyor. Türkiye enerjide, savunma sanayiinde bağımsızlığını sağlıyor. Biz bugün yerli malı haftasını TEKNOFEST'te kutluyoruz. Neyimiz var? HÜRJET'imiz KAAN'ımız İHA'mız SİHA'mız Kızılelma'mız TGC Anadolu'muz var. Bunları Türkiye öpücükle yapmadı, ABD'ye öpücük yollayarak yapmadı, milli ve yerli evlatlarıyla birlikte yaptı.

''15 TEMMUZ'DA YAPAMADIKLARINI BURADA YAPMAK İSTİYORLAR''



Türkiye seçimlerini hep esenlikle yapmıştır. İfade ettiğimiz açık ve nettir 15 Temmuz'u başaramayanlar ondan önceki süreli darbeleri 6-8 Ekim olayları Amerikan mahreşli bir kalışmadır. Bu seçimlerde Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı manzarayı anlatmak bizim sorumluluğumuzdur. 'Apo ile Selo'ya özgürlük vereceğim.' diyor. Benim bunu anlatmamda ne beis var? Ben Amerika'nın seçimlerine müdahale ediyor muyum? Ortaklıkları ifşa olmuştur, biz bunu açığa çıkardık. Bu ifşa 15 Temmuz'a kadar gitmiştir. 15 Temmuz darbesinde yapamadıklarını burada yapmak istiyorlar. Ben söylemiyorum zaten bunu burada Biden söylüyor.''