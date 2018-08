İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde yol uygulamasına katıldı.



Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile helikopterle geldiği Kulu'da Vali Yakup Canbolat, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.



Kulu Kavşağı'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı. Soylu, trafik uygulamasında kullanılan Çağatay VTOL İHA'ya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün başladıkları trafik denetimlerini bugün devam ettirdiklerini söyledi.



Denetimlere Kırıkkale'den başladıklarını hatırlatan Soylu, "Sungurlu, Merzifon, Osmancık, Ilgaz ve Gerede hattında, yani Karadeniz yolu üzerindeki hattaydık. Bugün de Ankara-Konya, Kulu Kavşağı'ndayız. Buradan gerek Konya'ya, gerekse de Akdeniz'e ve Doğu'ya, Güneydoğu'ya giden hattın üzerindeyiz. Biraz sonra Afyon'a geçeceğiz. Ardından da Eskişehir'e, Sivrihisar'a geçmiş olacağız." ifadesini kullandı.



Trafikte bayram yoğunluğunun başladığını belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Bugün sabah itibarıyla arkadaşlarımızın verdiği rakama göre, yine geçen seneye oranla hemen hemen benzer bir trafik yoğunluğu yaşanmakta. Türkiye'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını 141 bin Emniyet ve Jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır. 32 müfettişimiz yollarda ve yine 19 bin 100 trafik fahri müfettişlerimizden de destek istedik. Bunun yanı sıra Trafik Daire Başkanlığımız yaklaşık 14 ekibi yollara çıkarttı ve bu 14 ekiple birlikte de yine denetimlerini devam ettiriyor. Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan 'drone'lar, bir taraftan helikopterler, bir taraftan radar sistemimiz..."



Soylu, denetimlerdeki amaçlarının ceza olmadığını vurgulayarak, "Trafik personellerimiz, gerek Emniyet olsun gerek Jandarma olsun, vatandaşlarımızı çevirdikleri zaman onlara hem uyarıcı değerlendirmelerde bulunuyorlar hem de trafik kurallarını hatırlatıyorlar." değerlendirmesini yaptı.



"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kampanyamızda çocuklarımızı görevlendirdik. Onları trafik polisi yaptık ve arka koltuktan, sürücü kim ise annelerini-babalarını uyarıyorlar. Burada önemle üzerinde duracağımız bir nokta var. Trafik yoğunluğu maalesef hem gidiş hem dönüşte olacak. Özellikle sürücülerimizden, gidecekleri veya dönecekleri istikamete son 50-100 kilometre kala bir 10 dakika dinlenmelerini istirham ediyoruz. Çünkü yol yoğun olduğu için varış istikametlerine bir an önce gidebilmek maksadıyla son 50-100 kilometrede sürat yapıyorlar. Esas tehlike de oralarda ortaya çıkıyor. Eğer bir 10 dakika dinlenirlerse herkes sağ salim bir şekilde Allah'ın izniyle varacağı noktaya, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde varabilme kabiliyetine sahip olur. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz."



Projeye destek veren basın ve yayın kuruluşlarına teşekkür eden Soylu, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:



"Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, daire başkanlarımız, bölgelerdeki amirlerimiz, herkes bayramın sonuna kadar büyük bir gayret içerisinde olacak. Bu bayram, diğer bayramlara göre bir avantajımız var. Yaklaşık 3 bin trafik polisimiz daha yollarda. Yani son aldığımız polislerimizin 3 binini trafik polisi olarak görevlendirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 2 bin daha görevlendireceğiz ve 5 bin trafik polisi, özellikle ana arterlerde, şehir içi trafiklerde, şehir içi yollarda vatandaşımıza hem istikamet gösterme hem denetim yapma hem de yardımcı olma konusunda ciddi gayret içinde olacaklar."



Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet ederek bayramlaşan Soylu, çocuklara ise "kırmızı düdük" hediye etti.



Daha sonra uygulamaya katılan polis memurları ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu, Afyonkarahisar'a gitmek üzere Kulu'dan ayrıldı.