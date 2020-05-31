İçişleri Bakanı Soylu: Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

