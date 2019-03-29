İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler sırasında alınacak önlemlere ilişkin bir açıklama yaptı.
"Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenen herhangi bir taşkınlığa, asayişi bozucu hukuk dışı hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir" diyen Soylu, şunları kaydetti:
"Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak.6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak.
Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi."