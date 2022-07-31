İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.07.2022 - 18:49 | Son Güncelleme : 31.07.2022 - 19:29

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı , Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı" bilgisini verdi.

Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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