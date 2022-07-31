İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı" bilgisini verdi.



Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.



Allah nazardan korusun.

Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha❗



Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi.

2️⃣4️⃣2️⃣kg KOKAİN YAKALADI.



Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize👏👏👏 pic.twitter.com/AWgMU0rcKJ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2022