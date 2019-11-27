İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'na katıldı.



Konuşmasına deprem felaketiyle sarsılan Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, başlayan Soylu, AFAD, UMKE ile Kızılay'ın bu ülkeye gittiğini ve Türkiye olarak ellerinden geldiğince Arnavutluk halkının acılarını hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.



Ekiplerin büyük bir gayretle enkaz kaldırma ve ilk yardım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Türkiye'nin artık hantal devlet yapısının bulunmadığını, sinen, pusan, süreçlerin yönlendirmesine göre pozisyon almaya çalışan bir devlet yapısı olmadığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:



"Artık sözünü sakınan bir devlet yok. Üç tane gazete manşetiyle susturulan, 'Aman muhalefet yemeyelim.' korkusuyla adım atamayan bir Türkiye'de yok. PKK'ya müzahir parti, sözcülüğünü falan değil, doğrudan kuryeliğini milletvekillerinin yaptığı partinin genel başkanı çıkmış, bizim için ileri geri konuşmuş. Çok da umurumdaydı. 13 yaşında kızları dağa kaçırıp tecavüz eden, sonra da terörist yapan PKK'lı sapıkları, Cemil Bayık'ı Murat Karayılan'ı savunan, oradan talimat alan partiden kadına şiddetle mücadele dersi alacak değiliz. Söyleyecek sözleri varsa, gitsinler 13-14 yaşındaki çocuklara tecavüz eden Kandil'deki o aşağılık adamlara söylesinler."



Süleyman Soylu, HDP'nin bugüne kadar istismar etmedikleri alan kalmadığını, Kürtleri, Doğu ve Güneydoğu'da yoksunluğu, geri kalmışlığı, hukuku, demokrasiyi istismar ettiklerini, şimdi de kadın cinayetleri üzerinden kadın meselesini de istismar ettiklerini belirtti.



"Madem kadınları bu kadar önemsiyorlardı, Diyarbakır'da aylardır ellerinde evlatlarının fotograflarıyla merdivende oturup, evlatlarını isteyen anneler için neden bir şey yapmadılar?" diye soran Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Önce korkutmaya çalıştılar, bizatihi Kandil'den mesaj getirip tehdit ettiler. Baktılar olmadı yanlarından geçip gittiler, yüzlerine bakmadılar. Bir tanesini bile evladının acısını hissetmediler. Kendilerine yakın medya bunu nasıl haberleştiriyor biliyor musunuz? 'Diyarbakır İl Binası ablukada' diyor."



"ARTIK BU İSTİSMARDAN BİR VAZGEÇİN"



Bakan Soylu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Taksim'de düzenlenen eylemde polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiasına, "Koskoca bir yalandır ve ayıptır. Artık bu istismardan bir vazgeçin" yanıtını verdi.



Basın açıklaması bittikten sonra 50 LGBT'linin polise saldırdığını belirten Soylu, "Sadece hafif bir gaz sıkıldı. Gaz sıkıldıktan sonra da olay dağıldı" ifadesini kullandı.



"42 BELEDİYE BAŞKANI TOPLAMDA 286 YIL CEZA ALDI"



Terörle iltisaklı belediyelere 2016'da görevlendirme yapıldığında da ortalığın ayağa kaldırıldığına değinen Soylu, 94 belediye başkanından 42'sinin toplam 286 yıl ceza aldığı bilgisini verdi.



Süleyman Soylu, şunları kaydetti:



"Kandil'in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. Aman ne yapın, 'Amedspor'a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun' diye bizatihi Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direk talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? Cemil Bayık, 'Amedspor'a destek verin' diye açık açık talimat gönderdi, duymayacak mıyız?"



''PKK'YI DAĞLARDAN SİLECEK EKİP, BU EKİP OLMALIDIR"



Soylu, bugün terörle mücadele politikasını belirlerken, kimseye sormak durumunda olmadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Bize kursun sıkanın ümüğünü sıkarken, okul önlerinden çocuk kaçırıp terörist yapan, sınırın ötesinden küçücük çocukların okuduğu okullara, insanların evlerine havan mermisi atan teröristin ümüğünü sıkarken, kimseden izin almak zorunda değiliz. Artık 'teröriste terörist' diyen, teröriste ekmek verene de destek verene de cevap veren, müdahale eden bir Türkiye var. İşte sizler, bu ülkenin jandarma teşkilatısınız. Net bir şey söyleyeyim, bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en iyi, en güçlü jandarmalarsınız. Çıtayı en yükseğe çıkarmış jandarmalarsınız. Teknolojik kapasitenizle, beşeri kapasitenizle, operasyonel tecrübenizle en iyiler sizlersiniz. PKK'yı dağlardan silecek ekip, bu ekip olmalıdır.



Yılda 5 bin 500'ün üzerinde dağlara terörist götürüyorlardı. Partilerinden, belediyelerinden, kurmuş oldukları derneklerinden, sözde radyolarından yaptıkları çağrılarla ve sözde gazetedeki makalelerinden, annelerinden çocukları koparıyorlardı. 2019 yılı için rakam 111. Üç yılda 600'e yakın terörist ailelerinin ikna etmeleriyle birlikte geldiler adalete teslim oldular. Ortaya koyduğumuz bu yöntem bilimsel bir yöntem. Üzerinde iyice düşünülmüş titiz çalışılmış ve PKK terör örgütünü psikolojik olarak kalbura çevirmiştir. PKK terör örgütü tüm siyasi imkanlarıyla, bu yıl tüm belediye imkanlarıyla, kendisine destek veren Avrupa'nın, Amerika'nın bütün imkanlarıyla ana muhalefet partisinin hoşgörüsüyle birlikte dağa götürebildiği terörist sayısı 111. ailesiyle birlikte ikna edilip, adalete teslim edilen terörist sayısı 233. İki katından daha fazla."



Teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı. Şimdi 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak" ifadesini kullandı.