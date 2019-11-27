İçişleri Bakanı Soylu: Yurtiçinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'nda düzenlenen Jandarma İl Komutanları Toplantısı'nda konuştu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Arnavutluk'taki deprem) Deprem sonrası Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştüm. AFAD ile planlarımızı yaptık TSK uçağı Kızılay ile planlamalar gerçekleştirildi. Türk vatandaşlarımızın nakledilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Türkiye olarak elimizden geldiğince acıları hafifletmeye çalışıyoruz.

(Terör örgütü PKK ile mücadele) Yurtiçinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111. 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak."

