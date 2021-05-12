İçişleri Bakanı Soylu: 10 buçuk milyon kişiye muafiyet belgesi verildi

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı''nda uygulanacak tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

Vatandaşımız büyük bir fedarkarlık göstermektedir. Bayramın çekirdek aile olarak kutlanmasını rica ediyoruz. 17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız.

645 bin 834 kişiye yol izin belgesi verildi.Tam kapanma süresince 10 milyon 544 bin kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi. Şehirlerarası yollarda, bin 167 kontrol noktasında 16 bin 669 personel görev alıyor.



Bu bayram da 'non stop' çalışmaya devam edeceğiz. Bayramda biz çalışacağız, vatandaşımız da huzur ve güven içinde olacak. 16 Mayısla 23 Mayıs arasında geçerli olacak trafikle ilgili bir genelde yayınladık. Trafik ekiplerimizin görünür olmasını ve iletişim, denetim, bilgilendirme konusunda adım atmalarını rica ettik.

Özellikle otobüslerde corona virüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde denetleneceğini ve kısıtlamanın bittiği günden itibaren havadan tedbirlerin sıkılaşacağını, salgın döneminde motosiklet ve yaya trafiğinin denetimine ağırlık verileceğini bir vesileyle arkadaşlarımıza ilettik.

Yarından itibaren valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edecekler.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...