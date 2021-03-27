İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Mart paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan merak uyandıran bir mesaj paylaşarak "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" ifadesine yer verdi.



Bakan Soylu'nun paylaştığı bu mesajın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de "Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır ama bu başka" başlığıyla aynı görseli paylaştı.



Soylu'nun paylaşımının trafikte yaya önceliğini sağlamak için başlatılacak yeni bir kampanyaya ilişkin olduğu öğrenildi.



Özellikle kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde sürülerin daha dikkatli olması için 30 Mart'ta Türkiye genelinde uygulama yapılacak.

Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Ama bu başka... pic.twitter.com/YyIF3dI9wF — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 27, 2021