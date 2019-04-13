İçişleri Bakanı Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla CHP'li Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız.
Bu yöntemle bir Başbakan ve İki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"