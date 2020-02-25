İçişleri Bakanı Soylu'dan corona virüsü vakası iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlandığı ancak bunun saklandığı iddialarına değinen Soylu, "Geçen gün Van'daydım. İki hasta bekleniyor, üç hasta var... Bunların hepsi yalan. Dayanaksız" dedi.

Soylu, "Böyle bir şey olursa biz bunu paylaşmak zorundayız. Hükümet olarak bizler de bu konuda bütün gelişimini kamuouyuyla paylaşmak zorundayız" diye konuştu.

İRAN'DAN TAHLİYE

Tahran'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesine de değinen Soylu, 132 yolcunun karantinaya alındığını söyledi.

İşlemlerin daha önce yapılan tahliyede olduğu gibi devam edeceğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"İran'dan gelişler yasak biliyorsunuz. Yolcular konusunda parantez vardı. Parantez çerçevesinde değerlendirme olmuş onun dışında İran'dan Türkiye'ye girişler kısıtlı.



Hem Ticaret Bakanı Hem Sağlık Bakanı ile ortak değerlendirme yaptık. Türkiye'den transit geçiş İran'a gidebilir ama Türkiye'ye dönüş olmaz. 15-20 günlük 1 aylık İran öyküsü yoksa başka ülkeden geliyor. Türkiye'den geçiyor İran'a gidiyor ama onu bir daha Türkiye'ye almıyoruz. Tek yön... İhracatta kapalı Türkiye mahreçli geçiş yok."



İNTERAKTİF CORONA VİRÜSÜ HARİTASI