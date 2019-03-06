İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Bayındır ilçesinde seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı.

"Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Van'da da artık kimsenin borusu ötmüyor, milletimizin borusu ötüyor." diyen Bakan Soylu, daha sonra Buca ilçesine geçerek burada toplanan vatandaşlarla sohbet etti.

İzmir'de yaptığı konuşmalarla ilgili HDP'den basın açıklaması yapıldığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Beni edebe davet ediyor Pervin Buldan, Sezai Temelli. Sen hangi edepten bahsediyorsun. Bu ülkeyi peşkeş çekmek, satmak ve bölmek için her şeyi yapıyorsunuz, hangi edepten bahsediyorsunuz. Neymiş, 15 tane ilde İstanbul'dan başlayarak bu PKK'nın vekilleri...

Kusura bakmayın ben onlara milletvekili demem, kim derse de kendi adıma doğru bulmam. Onların bu asil milletin vekili olabilecek karakterleri yoktur, o kadar basittir. Bu milletin vekili olamazlar, onlar terörün vekilidir, onlar PKK'nın vekilleridir. Zaten 'biz PKK'nın vekili değiliz' demiyorlar. Öyle bir cesaretleri yok, öyle güçleri yok. Ne olacakmış, Apo'nun İmralı'dan çıkması için bunlar İstanbul'dan başlayıp Diyarbakır'a kadar yürüyeceklermiş. Bende ne dedim onlara, ulan sizi yürütürsek adam değiliz be."

