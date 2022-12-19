İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Kayyum atanmaz, ceza onanırsa ben görevden alırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının onanması halinde belediyeye kayyum atanmayacağını söyledi. Bakan Soylu, "Ben görevden alırım, yapacak başka bir şeyim yok. Bugüne kadarki uygulamalarımız böyle" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Kayyum atanmaz, ceza onanırsa ben görevden alırım

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İçişleri Bakanı , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'na verilen hapis cezasını değerlendirdi.

Soylu, CNN Türk'te katıldığı programda, "Ceza sonrası belediyeye kayyum atanacak mı?" sorusuna, "Bu davada terörle ilgili herhangi bir süreç söz konusu değil, kayyum atanmaz" yanıtını verdi.

"ONANIRSA GÖREVDEN ALIRIM, YAPACAK BAŞKA BİR ŞEYİM YOK"

İçişleri Bakanı'na istinaf mahkemesi ve Yargıtay'ın İmamoğlu'nun cezasını onaması durumunda ne olacağı da soruldu. 

Bakan Soylu, "Ben görevden alırım, yapacak başka bir şeyim yok. Bugüne kadarki uygulamalarımız böyle. Çünkü o, Yargıtay kararı ile beraber kamu görevini yapamaz hale gelmiştir" dedi. 

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