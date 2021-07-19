İçişleri Bakanı Soylu'dan kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama

Türkiye'nin en güçlü alanı olarak gösterdiği 'kaçak göçle mücadele' ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, ''Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, asil milletimize yakışanı yapmaktadır'' dedi. Soylu; fitne, fesat ve düşmanlığa fırsat vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı 19.07.2021 - 20:38

İçişleri Bakanı Soylu'dan kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin en güçlü olduğu alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Yine Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır" dedi

Türkiye'nin, henüz Batı göç sağanağının farkında değilken, "mış" gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikalarını, göçe kaynaklık eden ülkelerle geri gönderme anlaşmalarını oluşturduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir.

''DÜŞMANLIĞA FIRSAT VERMEYECEĞİZ''

Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, batının vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinayetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları, iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye’yi kötüleyen sözleri, bayrama da medeniyetimize de kültürümüze de yakışmaz.

Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz."

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