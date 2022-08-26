İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Soruşturmayı yürüten savcı ile tutuklama kararı veren hakime seslenen Kılıçdaroğlu,, "Hukuka, adalete ihanet etmeyin. Sanatçıyı hemen serbest bırakın" dedi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et. Eski Türkiye'de CHP, muhalefette idi ama vesayet ile iktidarda gibi idi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet Eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet Eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler."

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi.



Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcıları tehdit eden ve hedef gösteren açıklamarını kınadığını söyledi.



Bekir Bozdağ, "Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara,emir ve talimat veremez;tavsiye ve telkinde bulunamaz;onları hedef gösteremez" ifadesini kullandı.