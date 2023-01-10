İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Sinan Ateş cinayeti' açıklaması

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezliğin söz konusu olmadığını söyledi.

"ARAŞTIRMALAR ÖZEL BİR EKİPLE BERABER YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakan Soylu, 24 TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.



Soylu, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soru üzerine, Türkiye'nin tüm cinayetlerde olduğu gibi bu olayda da titizlikle çalıştığını vurguladı.



Sosyal medya üzerinden olayla ilgili fail oluşturmaya çalışanların olduğuna dikkati çeken Soylu, "Devletin görevi, bu işin failini bulup çıkarmaktır. Şu ana kadar da olayın organize edeni yani azmettireni dahil olmak üzere, taşıyıcıları dahil olmak üzere bütün araştırmalar yapıldı. Tutuklanması gerekenler, savcılık, hakim kendi kararıyla beraber bunları tutukladı. Bütün araştırmalar, özel bir ekiple beraber hala yürütülüyor." bilgisini verdi.

"BİR KİŞİMİZ VAR, BULUP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"



Soylu, olayı siyaset alanına çekmeye çalışanların olduğuna işaret ederek, "Şu ana kadar olayın failleriyle ilgili herhangi bir bilinmezlik söz konusu değil. Bir kişimiz var. Onu da birçok yere baskın yaptık, bulmaya çalışıyoruz. Nasıl ötekisini bulup getirip adalete teslim etmişsek bunu da bulacağız, adalete teslim edeceğiz. Bütün bu ifadelerden, bütün bu organizasyondan, bütün hadiseyi de adaletin önüne koymuş olacağız ve bu konudaki gerekli kararlar da ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE



"Eşi 10 gün sonra doğum yapacak teğmenimiz, bugün sıcak çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. Mağarayı tespit ediyorlar. 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti şimdi 3 kaldı.



Türkiye dağlarında 120'nin altında terörist kaldı. Dışarıdan 66 terörist içeriye girmeseydi bugün 50-60'li rakamlardan bahsedecektik.



Güvenlikçi politika izlemek yanlış bir şey değil ki. Demokrasiyi istismar etmek ve kullanmak yanlış. Hukuku bertaraf etmek yanlış. Güvenliğiniz olmasa şehirlerde yaşayabilir misiniz? O zaman karakolları kaldıralım. Polis silahlı gezmesin



HDP'YE KAPATMA DAVASI



Eğer bir siyasi parti terörle irtibatı ve iltisakı, terörle iç içeliği ortadaysa, ortada bir anayasa varsa, ortada kanunlar varsa, ortada bir siyasi partiler kanunu söz konusuysa, ortada terörle mücadele kanunu varsa, Avrupa Birliği ne yapıyorsa Türkiye onu yapmalıdır. Bugüne kadar bu siyasi partiden, 'Siz terör örgütü PKK'nın mensubunuz' dediğimizde 'hayır' diye bir feryat duydunuz mu? Duyamazsanız, ürkerler çünkü. O parti terör örgütünün partisidir. Hukuk da gereğini yerine getirmelidir.



TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRI



Patlamayı planlayan Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurt dışına kaçıran ekipten bir tanesinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan'a bildirdik, Hazni Gölge. Onu bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bugün saat 14.00-15.00 gibi Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüşüp bir adres bildirmiştik. O adreste değil başka bir adreste bulmuşlar.



POLİSLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI



12/36 çalışan polisimiz, 4 grup çalışacak ve dinlenmesinden fedakarlık etmeyecek. 7 Ocak itibarıyla bu başladı.



Bizim bir mesaimiz var. Onu yüzde 52'ye çıkardık. Ona da aylık 350-400 lira ek ücret gelecek. Hepsine sağladık bunu. Ek mesainin yüzdesini artırdık. Eğer bir personelimiz ek bir hizmete gidiyorsa, bir ay içerisinde amiri onu telafi dinlenmesine aynı saatte verecek.



Özellikle 6 yıllık şark süresi bırakmıyoruz. Sivas Polis Okulu hariç. Şark sürelerinde mümkün olduğunca 5'lik süreleri 4'e, 4'lük süreleri 3'e düşürüyoruz. 3'ten aşağı da düşürmüyoruz. Eğer bir kişi şarka gidiyorsa ve iki şarkını bir arada yapmak istiyorsa ona bu imkanı sağlayacağız. Diyelim Batman Beşiri'ye gitti. 3 yıl şarkı var, 2 yıl ikinci şarkı var, 3 artı 2 ikisini beraber yapıp tekrar dönebilecek isterse. Talepte bulunacak. İstediği talebe yönelik istediği andan itibaren arkadaşlarımız değerlendirecek. Ama yapmak istemeyebilir. Gider tekrar aynı şekilde gelir.



Bazen şöyle bir kota koyuyorduk. Eski gittiğin yere gidemezsin. Eski gittiğin yere de gidebilirsin. Şimdi değil ama sonra olabileceğini değerlendirdiğimiz başka birşey daha olabilir. O da şu, İstanbul, Ankara, İzmir hariç kendi vilayeti olan büyükşehirlere polis memuru göndermeme konusunda bir prensip kararı var. Bir vilayetimizde yüzde 50'nin üstünde o vilayetten insan vardı. Şimdi onu biz yüzde 35'lere kadar çektik. Bir yerelleşme oluyor. Onu da önümüzdeki yıl tekrar değerlendireceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir hariç yüzde 20 kotası koyacağız.



ŞARK GÖREVİ



Bir çalışma yaptık, bunu bir şarka indirirsek döndürebilir miyiz diye bakıyoruz. Bir de belki iki şarkı birleştirip bir sene azaltabiliriz. Bu önümüzdeki yıllardaki terörle olan mücadeledeki ihtiyacımıza bağlı.



PASAPORTTA HARÇ FARKI



Aralık ayında, 2022 yılı fiyatıyla pasaport harcı yatırıp, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023'teki fiyat artışından kaynaklı ücret farkı alınmaması için talimat verdik."

