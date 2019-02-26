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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.



İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik terör operasyonu gerçekleştirildiğini açıklayan Soylu, "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz, emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonda çok önemli kişiler yakaladık. Terörle mücadelemiz, hız kesmeden devam etmektedir ve devam edecektir" diye konuştu.



Bakan Soylu, "Bu konuda gerek ülkemizin içerisinde, gerek ülkemizin sınırlarında, ülkemizin huzurunu, ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yeltenen bütün unsurlarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri var; PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C, FETÖ... Milletimizin bize verdiği bu emanete halel getirmeden, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, koordinasyonunda, talimatlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"DHKP/C'NİN KIRSAL YAPILANMASINI, TÜRKİYE'DE TAMAMEN ÇÖKERTTİK"

Operasyonlarda aranan teröristlerin yakalandığını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletimize musallat olan bir terör örgütü var, DHKP/C. DHKP/C'nin kırsal yapılanmasını, Türkiye'de tamamen çökerttik. Kırsal yapılanmalarında, bir tek kişi kalmış değil. Özellikle Tunceli ve çevresinde yaptığımız operasyonlarla uzun yıllardan beri orada vatandaşlarımıza korku salan, orada huzursuzluk ortaya koymaya çalışanları bitirmiştik. İstanbul'da da önemli operasyonlar yapılmıştı. Şimdi İstanbul'da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyon yaptı. Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik."



İçişleri Bakanı Soylu, terör ve istihbarat birimleri başta olmak üzere, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve teşkilatını başarılı operasyon için tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

GİZLİ BÖLMELERDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR



Öte yandan, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da operasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.



Buna göre, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'deki binasına operasyon yapıldı.



Operasyonda binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanan İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride aranan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ile "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek", "yönetmek", "bunların hareketlerine katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan Betül Varan ve Sultan Gökçek yakalandı.