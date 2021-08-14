İçişleri Bakanı Soylu: Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı var

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sel bölgesinde açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Yaşadığımız sel benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Burada ağır bir tablo var.

Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.

Tüm köylere helikopterle jeneratör gönderiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın AFAD'a verdiği onayla çalışmaya başladık. Yarın itibarıyla kampanyamızı başlatacağız. Şu ana kadar 47 milyon 600 bin lira yardım yapıldı vatandaşlarımızdan. 60 milyon da taahhüt var şu anda. Pazartesi itibarıyla onlar da yatıracaklar zannediyorum. Vatandaşlarımız SMS atabilirler, ayni olarak da yardım yapabilirler. Ayni yardım yapmak isteyenler, burada ne ihtiyaç olabilir? Giysi ve ayakkabı. Giyim mağazaları vasıtasıyla bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Evi tahliye edenlere 3 bin TL, evi hasar görenlere 50 bin TL yardım yapılacak. Giyim yardımında, her şeyde bulunacağız. Evinde hasar olan vatandaşa 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı vereceğiz.

HES'in bulunduğu bölgeye gittik. HES patlamış diyorlar bu doğru değil. Buradaki HES barajı olan bir HES değildir, borular vardır. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük.

Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 58'e yükseldi.

Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 kayıp ihbarı var. Toplamda 77 kayıp ihbarı var.

Sel bölgesinde yıkılan binalar için idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak.

Esnafın yaralarını saracak yapısal adımları atacağız.

Derelerle ilgili yapısal iyileştirme adımları da atılacak.

Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.

Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız, inşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde de yapıları yapacağız. Evet o afetlerde ne yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda aynı anlayışla çalışacağız. Gerçekten burada büyük bir afet var, vatandaşlarımız, esnaflarımızın mağdur oldular. Acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız başlatacak.

Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. Elektrik veremediğimiz ev sayısı 8 bin 843. En kısa sürede elektrikte sıkıntılı gidereceğiz.

Karayolları çalışmaları hızla devam ediyor.