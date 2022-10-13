İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda'ya gitti

İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda adalet ve göç bakanlarıyla bir araya geldi.

Soylu'nun Hollanda ziyaretinde ilk durağı Roterdam oldu. Soylu ilk olarak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüştü.

Görüşmede, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.

Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.

Soylu, daha sonra Lahey'de Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile bir araya geldi. Bu görüşmede de düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.

